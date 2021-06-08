Звезда «Иванушек International» стал дедушкой

https://static.news.ru/photo/51551e02-c833-11eb-8b6b-96000091f725_660.jpg Кирилл Андреев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вокалист российской популярной группы «Иванушки International» Кирилл Андреев стал дедушкой. О рождении ребёнка супруга наследника звезды Аделина Андреева рассказала на своей странице в Instagram.

Добро пожаловать в этот мир, наша маленькая принцесса! Спасибо, что выбрала нас, мы с папой будем делать всё, чтобы ты была счастлива!, — написала девушка.

20-летний Кирилл Андреев-младший и его супруга первые стали родителями. Дочь появилась на свет 4 июня 2021-го в одном из роддомов Москвы. Молодой отец пока не делится подробностями о событии. Но члены его семьи дали комментарий порталу Starhit.

Да, внучка родилась. Спасибо большое за поздравления. Всё в порядке, но мы пока не делимся подробностями и фото, — рассказала жена Андреева-старшего Лолита.

Накануне Сергей Шнуров был вынужден срочно покинуть вечеринку Международного экономического форума из-за внезапных родов у молодой супруги. Гости проводили время на Крестовском острове в ресторане Royal Beach в Петербурге.

Ранее сообщалось, что Витас, известный своим фальцетом, стал отцом в третий раз. Исполнитель опубликовал трогательное видео с новорождённой дочерью, которую они с супругой решили назвать Алисой. Ребёнок появился на свет 18 мая, на кадрах 42-летний отец нежно качает наследницу на руках. «Знакомьтесь, Алиса!», — пописал видео счастливый многодетный отец.