Звезда «Игры престолов» Натали Дормер родила первенца

https://static.news.ru/photo/d9418090-a816-11eb-a6c8-96000091f725_660.jpg Натали Дормер Фото: nataliedormer/instagram.com

Британская актриса Натали Дормер родила дочь от своего возлюбленного Дэвида Оукса. Радостной новостью она поделилась в подкасте That’s After Life!.

Выяснилось, что первенец появился на свет ещё в январе, однако из-за карантина по коронавирусу звезде сериалов «Игра престолов» и «Тюдоры» удалось скрыть беременность.

Это было идеальным решением во время пандемии — забеременеть и родить ребёнка. Наверно, я говорю избитыми фразами. Вероятно, через 30 лет дочка будет сидеть в баре и говорить: «Я ребёнок ковида», — пошутила актриса.

Дормер познакомилась с Оуксом в 2019 году во время работы в одном из лондонских театров.

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