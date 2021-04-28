Звезда «Игры престолов» Натали Дормер родила первенца

Британская актриса Натали Дормер родила дочь от своего возлюбленного Дэвида Оукса. Радостной новостью она поделилась в подкасте That’s After Life!.
Выяснилось, что первенец появился на свет ещё в январе, однако из-за карантина по коронавирусу звезде сериалов «Игра престолов» и «Тюдоры» удалось скрыть беременность.
Это было идеальным решением во время пандемии — забеременеть и родить ребёнка. Наверно, я говорю избитыми фразами. Вероятно, через 30 лет дочка будет сидеть в баре и говорить: «Я ребёнок ковида», — пошутила актриса.
Дормер познакомилась с Оуксом в 2019 году во время работы в одном из лондонских театров.
Ранее певец Валерий Меладзе продемонстрировал в Instagram снимок своей новорождённой дочери от бывшей участницы группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой. На трогательном фото 55-летний артист положил маленькую ручку девочки на свою ладонь. Увидев фотографию, поклонники певца назвали ребёнка «маленьким чудом». Многих фото заставило прослезиться.