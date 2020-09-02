Звезда «Холопа» Саша Бортич впервые показала своего ребёнка

https://static.news.ru/photo/a319c4ac-ed16-11ea-b022-fa163e074e61_660.jpg Саша Бортич Фото: bortich/instagram.com

Актриса Саша Бортич, получившая широкую известность благодаря фильму «Холоп», впервые показала своего сына.

Звезда опубликовала в Instagram фотографию, на которой она лежит на траве вместе с маленьким сыном и возлюбленным. Отцом ребёнка оказался предприниматель Евгений Савельев. Он основал школу ораторского искусства. Молодые люди начали встречаться в 2018 году, но при этом они никогда не комментировали информацию о своей личной жизни. Влюблённые тщательно скрывали тот факт, что скоро станут родителями.

Слишком много любви. Знакомьтесь, наш Сашуля, — написала артистка под снимком.

Ранее Бортич была замужем за рэпером Вячеславом Воронцовым, который выступает под псевдонимом Мезза.

Как писал NEWS.ru, британская актриса Скарлетт Бирн, известная по фильму о Гарри Поттере, родила дочку. Девочку назвали Бетси Роуз Хефнер. Имя ребёнку дали в честь бабушки Купера — Бетси Олдридж-Конрад, скончавшейся в 2020 году.