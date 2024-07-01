Звезда «Холопа» показал редкое фото с новорожденным сыном Актер Милош Бикович опубликовал фото с прогулки с новорожденным сыном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Милош Бикович

Российско-сербский актер Милош Бикович опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) редкие фото с женой и новорожденным сыном на прогулке в Подмосковье. На кадрах семья гуляет по загородному отелю с коляской.

Выходные провел недалеко от Москвы. Насладился прогулками по лесу в приятной компании, вкусно поел и главное — отдохнул, — подписал фото Бикович.

Ранее Бикович рассказывал о трудностях отцовства. По словам артиста, каждой матери в мире нужно воздвигнуть памятник. Актер считает, что мужчинам в первый год младенчества их детей проще, поскольку они не так вовлечены в заботу о ребенке. Отец становится нужен позже, считает Бикович.

Первое фото с новорожденным сыном Бикович опубликовал в феврале. Лицо малыша было прикрыто улыбающимся смайликом. На фото новоиспеченный отец позирует без футболки с улыбкой на лице, а на руках он держит малыша.

В начале января Бикович стал отцом и отпраздновал рождение сына по сербскому обычаю — с цыганами и в рваной футболке. Каждый из гостей торжества отрывал от одежды новоиспеченного отца кусок. До этого артист намекал на рождение ребенка публикацией «татуировки», сделанной ручкой. На маленьком рисунке были изображены мама, папа и малыш.