Звезда «Глухаря» готовится к новой операции

https://static.news.ru/photo/89311b46-3e27-11eb-a9ed-fa163e074e61_660.jpg Виктория Тарасова Фото: vika_tar/instagram.com

Актриса Виктория Тарасова, известная по телесериалу «Глухарь», вскоре будет вынуждена вновь лечь в больницу на хирургическую операцию на плечевом суставе.

Полгода назад она разорвала сухожилие, разгружая ящики с помидорами во время благотворительной акции «Помоги детям». Тогда актрисе сделали операцию, но нужного результата она не дала, боль снова вернулась. Медики уверяют, что без хирургического вмешательства не обойтись.

В какой-то момент в руке происходит щелчок и появляется сильная боль, которая отдаёт в грудь и не проходит в течение суток. Так что теперь я опять стараюсь обходиться без резких движений. Не всегда, конечно, получается, — рассказала она «Собеседнику».

По словам Тарасовой, боль не даёт работать. На днях она так «намахалась» на сцене руками, что после этого два дня пролежала на обезболивающих.

Врачи долго не могли выяснить причину боли. Затем оказалось, что во время первой операции, когда ей «вытаскивали бицепс на крючок, был сильный отёк» и в результате образовался рубец, который и вызывает сильную боль.

Тарасова надеется успеть сделать операцию в декабре. Однако её мама отговаривает. По её словам, «год високосный, все мрут как мухи».

По словам Тарасовой, знакомые часто называют её ходячей катастрофой. Проблемы подобного рода у неё не впервые. Несколько лет назад она оступилась на сцене и повредила ногу. В тот раз медики зафиксировали разрыв мениска и крестовой передней связки. Из-за травмы у женщины даже начал развиваться перекос спины. Тогда ей тоже пришлось делать операцию.

Ранее, как писал NEWS.ru, Тарасова заявила, что на неё напали в супермаркете. Стычка произошла с недовольной посетительницей, стоявшей в очереди на кассе впереди. Актриса подвинула приобретения женщины, чтобы положить на ленту свои покупки.