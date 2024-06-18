Звезда «Форсажа» сообщил о тяжелом заболевании Певец Дон Омар сообщил об онкологическом заболевании

Фото: IMAGO/Global Look Press

Дон Омар (настоящее имя — Уильям Омар Ландрон Ривера)

Певец и артист Дон Омар (настоящее имя — Уильям Омар Ландрон Ривера), известный по франшизе «Форсаж», заявил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ему диагностировали рак. Он не стал уточнять, где именно обнаружили опухоль, но выразил надежду на скорое выздоровление.

Сегодня это так, но завтра у меня не будет рака. Я верю, что добрые мечты обязательно сбываются. До скорой встречи, — написал артист под фото из больницы.

Дон Омар также известен как исполнитель в стиле реггетон и обладатель премии «Грэмми». В серии фильмов «Форсаж» артист сыграл Рико Сантоса.

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон прервала долгое молчание и сделала заявление на фоне слухов о невозможности возврата к королевским обязанностям из-за борьбы с онкологией. Она направила военнослужащим из Ирландского гвардейского полка письмо, в котором выразила сожаление, что не может присутствовать на репетиции Церемонии выноса знамени — торжественного парада в честь дня рождения британского монарха.

Принцесса полностью изолирована с тремя детьми и мужем принцем Уильямом в своем имении. Кенсингтонский дворец не разглашает подробности ее лечения из уважения к приватной жизни принцессы. По данным RadarOnline, химиотерапия истощила Миддлтон, но она пытается это скрывать.