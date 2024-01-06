Звезда фильма «Живой» вступился за актеров без образования Чадов заявил, что искусству актерского мастерства нельзя научить

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Андрей Чадов

Актерство — это дар, которому нельзя научить, считает звезда фильма «Живой» Андрей Чадов. В беседе с Пятым каналом артист отметил, что не поддерживает снобизм многих коллег в отношении актеров-непрофессионалов.

Мне кажется, этому вообще научить нельзя — актерству. Можно поставить речь, что и делают в театральных институтах. А научить, мне кажется, нельзя. Это особая какая-то природа, психика. Это либо есть, либо нет. С режиссурой то же самое, — уточнил Чадов.

Он добавил, что некоторые актеры без образования способны дать фору профессионалам с дипломами. Именно качество игры и талант таких артистов позволяет им пробиваться на сцену, считает Чадов.

Сам Чадов все свое время отдает игре в театре. По словам актера, в театре совершенно иная жизнь, чем в кино, и он может выбирать героев. С участием артиста на российских сценах идут «Еврейское счастье», «Незнакомец» и «Феноменальное счастье», однако актеру наиболее нравится спектакль «Близость», в котором его партнерами по сцене являются актриса Татьяна Арнтгольц и актер Роман Маякин.

Зрительские оценки постановки достаточно высоки: рейтинг пьесы составляет 7,6 балла. Вместе с этим Чадом признался, что скучает по кино. Последний фильм с его участием вышел на экраны в 2022 году.