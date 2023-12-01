Звезда фильма «Бык» обвинил жену в похищении четырехлетнего сына «Честный детектив»: актер Левин обвинил супругу в похищении сына из садика

Фото: vk.com/dutton

Александр Левин

Telegram-канал «Честный детектив» сообщает, что российский актер, звезда фильмов «Бык» и «Последний рубеж» Александр Левин заявил о похищении своего четырехлетнего сына. По данным канала, ребенка из садика забрала супруга артиста и скрылась в неизвестном направлении.

Канал пишет, что накануне вечером артист приехал за сыном в детский сад, но выяснилось, что его уже забрали. По информации канала, Левин написал заявление в полицию, чтобы отыскать ребенка. Как указано в публикации, правоохранители установили, что мальчика забрала супруга актера Анастасия, с которой Александр разводится.

Ранее в Калужской области похитили возвращавшуюся из школы домой второклассницу. Похитители вышли на связь с родителями ребенка и запросили выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте. Мать восьмилетней девочки заподозрила в преступлении своего бывшего мужа. Супруги развелись в июне текущего года и с тех пор не виделись. По словам женщины, у них с мужем были сложные отношения, мужчина позволял себе поднимать руку на жену, однако с ребенком ладил, ездил с девочкой на рыбалку и учил водить автомобиль. Кроме того, как утверждает мать, экс-супруг знал, что у нее есть довольно обеспеченные родственники, и это могло стать мотивом похищения.