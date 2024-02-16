Участник «Фабрики звезд» сжег контракт с Меладзе Участник «Фабрики звезд» Бикбаев заявил, что выкрал и сжег контракт с Меладзе

Фото: Тихонова Пелагия/АГН «Москва»

Дмитрий Бикбаев

Российский певец и актер, бывший участник «Фабрики звезд» Дмитрий Бикбаев признался, что выкрал свой контракт с продюсером Константином Меладзе и сжег его. В интервью с телеведущей Яной Чуриковой для ее YouTube-канала артист заявил, что это случилось, когда группа «БиС», в которой он пел вместе с Владом Соколовским, оказалась на грани распада.

Мне в какой-то момент было тяжело внутри коллектива эмоционально. Ты как бедный родственник внутри богатой семьи. Они в достатке, а ты как-то вот. Я уже не мог мириться с этой ролью. Также я понимал, что театр набирает обороты, возможные спектакли. <...> Я выкрал свой контракт и сжег его, — рассказал Бикбаев.

По словам артиста, остатки сожженного документа он выкинул в пруд около телецентра «Останкино». Как подчеркнул Бикбаев, впоследствии этот водоем стал для него «местом силы».

Ранее сообщалось, что Меладзе резко поднял цену на свою виллу в Крыму, которая теперь продается за 396 млн рублей. До Нового года дом стоил почти на 100 млн рублей дешевле. Особняк расположен в охраняемом коттеджном поселке. В имении площадью 700 квадратных метров пять спален, шесть санузлов, просторные кухня и гостиная, прачечная и каминная. Во дворе также находится бассейн с подогревом и лаундж-зона с беседкой.