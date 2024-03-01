Звезда «Фабрики звезд» раскрыла, как ей удалось попасть на шоу без кастинга Певица Голубева призналась, что попала на «Фабрику звезд» без кастинга

Звезда пятого сезона проекта «Фабрика звезд», певица Лерика Голубева призналась в интервью телеведущей Яне Чуриковой, что ей удалось попасть на шоу без прохождения кастинга. В выпуске шоу «Фабрика с Яной Чу» на YouTube, девушка отметила, что ей помог предприниматель Алексей Горобий. По словам Голубевой, в начале 2000-х он был одним из самых известных шоуменов и владел самыми популярными ночными клубами.

Это самый известный наш шоумен, который просто сделал всю ночную жизнь, все самые крутые ночные клубы 2000-х <...> Он мне говорит: «Я тебе могу чем-то помочь, у меня есть рычаги». И я говорю: «Слушай, давай попробуем», — рассказала Голубева.

При этом певица уточнила, что пришла на шоу уже с собственным альбомом. Вместе с тем она добавила, что деньги за ее участие в телевизионном проекте никто и никогда не платил.

Ранее певец Михаил Гребенщиков рассказал, что в первом сезоне старой «Фабрики звезд» было много запретов, которые соблюдались участниками и лишь пару раз во время выездов молодые люди смогли нарушить запрет на алкоголь. По его словам, участник группы «Корни» Александр Бердников тайно сбегал за алкоголем, пока другие музыканты ели в Макдональдсе.