Звезда пятого сезона проекта «Фабрика звезд», певица Лерика Голубева призналась в интервью телеведущей Яне Чуриковой, что ей удалось попасть на шоу без прохождения кастинга. В выпуске шоу «Фабрика с Яной Чу» на YouTube, девушка отметила, что ей помог предприниматель Алексей Горобий. По словам Голубевой, в начале 2000-х он был одним из самых известных шоуменов и владел самыми популярными ночными клубами.
Это самый известный наш шоумен, который просто сделал всю ночную жизнь, все самые крутые ночные клубы 2000-х <...> Он мне говорит: «Я тебе могу чем-то помочь, у меня есть рычаги». И я говорю: «Слушай, давай попробуем», — рассказала Голубева.
При этом певица уточнила, что пришла на шоу уже с собственным альбомом. Вместе с тем она добавила, что деньги за ее участие в телевизионном проекте никто и никогда не платил.
Ранее певец Михаил Гребенщиков рассказал, что в первом сезоне старой «Фабрики звезд» было много запретов, которые соблюдались участниками и лишь пару раз во время выездов молодые люди смогли нарушить запрет на алкоголь. По его словам, участник группы «Корни» Александр Бердников тайно сбегал за алкоголем, пока другие музыканты ели в Макдональдсе.