https://static.news.ru/photo/0c68e434-6873-11ea-92a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анастасия Киушкина/vk.com

Участница шоу «Дом-2» Анастасия Киушкина заразилась коронавирусом. Девушка вернулась из Франции и осталась на домашнем карантине с симптомами ОРВИ.

Первый анализ на коронавирус, который у неё на дому взяли медики скорой помощи, оказался отрицательным. Второй тест показал присутствие в организме Киушкиной COVID-19. Её госпитализировали, сообщает Mash.

К настоящему моменту в Москве выявлено 56 случаев заболевания коронавирусом. В связи с распространением инфекции в ближайшее время в столице может быть введён режим чрезвычайной ситуации. В этом случае прекратится работа общественного транспорта, в том числе и метро, город закроют на въезд и выезд, писал NEWS.ru.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 17 марта заразились более 182 тысяч человек. Из них 7,1 тысячи умерли, более 78 тысяч выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов за сутки возросло до 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей.