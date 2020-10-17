Звезда «Дома-2» выломала ворота и сбежала с проекта

Участница самой известной «телестройки» России — проекта «Дом-2» — Милена Безбородова не справилась с эмоциями, пока строила любовь под прицелом телекамер. Девушка решила просто убежать.
Безбородова отчаянно пыталась покинуть пределы «стройки». Однако в это время она совсем забыла, что её снимают. Милену не остановили ни камеры, ни даже железные ворота. Ограждение участников «Дома-2» от мира пало от рук беглянки: Безбородова выбила часть забора и, прихватив чемодан, выбралась наружу.
После столь отчаянного «побега» девушке назначили курс лечения,
Как ранее писал NEWS.ru, участники телешоу «Дом-2» и «Спаси свою любовь» Ангелина Монах и Степан Меньщиков объявили о завершении своего участия в съёмках, так как хотят заняться воспитанием своей дочери.