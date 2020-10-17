Звезда «Дома-2» выломала ворота и сбежала с проекта

https://static.news.ru/photo/2293580a-113f-11eb-9245-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/buff_tipsyy

Участница самой известной «телестройки» России — проекта «Дом-2» — Милена Безбородова не справилась с эмоциями, пока строила любовь под прицелом телекамер. Девушка решила просто убежать.

Безбородова отчаянно пыталась покинуть пределы «стройки». Однако в это время она совсем забыла, что её снимают. Милену не остановили ни камеры, ни даже железные ворота. Ограждение участников «Дома-2» от мира пало от рук беглянки: Безбородова выбила часть забора и, прихватив чемодан, выбралась наружу.

После столь отчаянного «побега» девушке назначили курс лечения, передаёт портал «Правда.ру». Причины подобного поведения Безбородовой неизвестны.

Как ранее писал NEWS.ru, участники телешоу «Дом-2» и «Спаси свою любовь» Ангелина Монах и Степан Меньщиков объявили о завершении своего участия в съёмках, так как хотят заняться воспитанием своей дочери.