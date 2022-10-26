Звезда «Дома-2» раскрыл свой источник доходов Звезда «Дома-2» Солнцев рассказал, что зарабатывает на Youtube-стримах

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Рустам Солнцев

Шоумен и бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал в интервью «ФедералПресс», что получает деньги «за свой темперамент» при помощи Youtube и стримов. Он уточнил, что считает темперамент профессиональным качеством.

Темперамент — это профессионализм, профессиональное качество. Я за свой темперамент получаю деньги. Сейчас я их получаю в YouTubе, зарабатываю на стримах. Люди приходят ко мне, — отметил Солнцев.

Шоумен рассказал, что ради возможности получать деньги с онлайн-трансляций завел себе новый канал на территории США, так как старый был зарегистрирован в Москве и из-за санкций стал немонетизируемым.

Пришлось завести новый канал, потому что канал, созданный в Москве, из-за санкций стал немонетизируемым. Пришлось завести новый на американской территории. Поэтому люди приходят, им нужны мои эмоции, — рассказал Солнцев.

Бывшего участника телепроекта «Дом-2» Руслана Перова ранее задержали за участие в массовой драке со стрельбой в центре Санкт-Петербурга. Известно, что стрельбу открыл именно Перов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сейчас он находится в следственном изоляторе. Как утверждают журналисты, ему грозит семь лет тюрьмы, ранее судим задержанный не был.