Звезда «Дома-2» потерял сознание в полиции от количества выпитого алкоголя

https://static.news.ru/photo/d81f1a0a-ad86-11ea-a675-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудряшов Фото: air_boy_88/instagram.com

Бывшего участника телепроекта «Дом-2» Алексея Кудряшова задержали на Ботанической улице в Москве. Молодой человек был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Кудряшова доставили в отделение полиции. Из-за количества выпитого спиртного ему стало плохо, и он потерял сознание. Стражи порядка вызвали скорую, сообщает РЕН ТВ.

Кудряшову 22 года. Участником реалити-шоу он впервые стал три года назад. Молодой человек старается вести здоровый образ жизни, утверждает, что негативно относится к вредным привычкам. Тем не менее, зрители обращали внимание на его пристрастие к алкоголю.

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