https://static.news.ru/photo/d8362054-2043-11ea-aa0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org /ТНТ - http://newi.dom2.ru/, Добросовестное использование

Ольга Рапунцель, являющаяся участником шоу «Дом-2» на протяжении нескольких лет, стала победителем конкурса «Человек года». Беременная во второй раз участница выиграла квартиру в Москве.

Предпочтение Ольге выказали зрители, которые отметили, что она изменилась в лучшую сторону и не вызывает негативных эмоций, которые были раньше.

Я не вылетела и не выбыла из голосования. Вы, зрители, сможете отдать свой голос за меня, но все подробности через неделю, — делилась победительница своими эмоциями за несколько дней до окончания конкурса.

Поклонники звезды искренне надеются, что Ольга теперь перестанет скандалить с мужем Дмитрием Дмитренко и в семье наконец воцарится гармония.