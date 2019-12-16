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Ольга Рапунцель, являющаяся участником шоу «Дом-2» на протяжении нескольких лет, стала победителем конкурса «Человек года». Беременная во второй раз участница выиграла квартиру в Москве.
Предпочтение Ольге выказали зрители, которые отметили, что она изменилась в лучшую сторону и не вызывает негативных эмоций, которые были раньше.
Я не вылетела и не выбыла из голосования. Вы, зрители, сможете отдать свой голос за меня, но все подробности через неделю, — делилась победительница своими эмоциями за несколько дней до окончания конкурса.
Поклонники звезды искренне надеются, что Ольга теперь перестанет скандалить с мужем Дмитрием Дмитренко и в семье наконец воцарится гармония.
Ещё одним призом реалити-шоу стал автомобиль, обладательницей которого стала Марина Африкантова. Её супруг Роман Капаклы был победителем конкурса «Человек года» в прошлом году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда сериалов Михаил Дорожкин оказался обманутым своей возлюбленной — экс-участницей «Дома-2» и её подружкой, «блиставшей» на том же проекте. Актёр, известный по фильмам «Золотая парочка», «Провокатор», «Чисто московские убийства» и прочие, заплатил своей подружке Розе Сардаровой 800 тысяч рублей на обучение ребёнка, которая та выдавала за своего сына.