Телеведущая Нелли Ермолаева рассталась с мужем Кириллом Андреевым, с которым прожила около восьми лет. Подробности и причины разрыва отношений она не сообщает.
У пары год назад родился сын Мирон.
А теперь нас больше нет. Есть я и ты... Пишу и плачу. Нет-нет, не от того, что так происходит сейчас. Я горжусь, что мы были друг у друга и любили по-настоящему! Это ведь так много по сравнению с расставанием, —
написалаЕрмолаева в Instagram.
По её словам, она благодарна Кириллу, с которым чувствовала себя как за каменной стеной, и завидует его будущей избраннице.
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Письмо Кириллу .... @kirilltheone Ты помнишь, как ты подарил мне огромную охапку ромашек моих любимых? И я как девчонка покраснела... Наш первый Новый год, мандарины, фонарики, глинтвейн и бумажки с желаниями? Помнишь? Первая ссораЯ сидела в самолете и смотрела в окно... От тебя пришло смс :» Не обижайся « Я повернула голову, а ты сидишь рядом. Ты конечно умел удивить ... А помнишь, как в руках держали облака? А теперь « НАС» больше нет .... Есть Я и ТЫ... Пишу и плачу... Нет нет .... не от того, что так происходит сейчас ... Я горжусь, что мы были друг у друга и ЛЮБИЛИ по-настоящему!!!!!! Это ведь так много по сравнению с расставанием. Ты правда настоящий мужчина, который дан мне Богом Но, Господь распорядился иначе... Я безумно благодарна Тебе за все, что с нами происходило за 8 лет Я чувствовала себя, как за каменной стеной и была уверена в завтрашнем дне Представляю, как повезёт следующей девочке, которая встретиться с тобой. Спасибо тебе родной за сына Это лучшее, что произошло в моей жизни. Я сделаю все, чтобы наш малыш рос счастливым и в любви и конечно знал и любил папу Кирилл, ты настолько мудрый, что очень грамотно расставил все моменты в нашем расставании ... Мы остаёмся в тёплых и дружеских отношениях, хотя я девочка и эмоции не всегда могу успокоить ... Теперь наша семья, как аппарат искусственного дыхания - отключили ... каждый дышит сам....
Как
Ловлю тебя, ловлю тебя, ловлю тебя, мой друг. Но всё равно, хорошая, ты выпадешь из рук, и там в судьбе далёкой, окутанной молвой, пусть будешь ты хорошей, пусть буду я плохой, — написал он в Сети.
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