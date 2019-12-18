https://static.news.ru/photo/598e3370-2180-11ea-be2d-fa163e074e61_660.jpg Нелли Ермолаева Фото: ermolaevanelly/instagram.com

Телеведущая Нелли Ермолаева рассталась с мужем Кириллом Андреевым, с которым прожила около восьми лет. Подробности и причины разрыва отношений она не сообщает.

У пары год назад родился сын Мирон.

А теперь нас больше нет. Есть я и ты... Пишу и плачу. Нет-нет, не от того, что так происходит сейчас. Я горжусь, что мы были друг у друга и любили по-настоящему! Это ведь так много по сравнению с расставанием, — написала Ермолаева в Instagram.

По её словам, она благодарна Кириллу, с которым чувствовала себя как за каменной стеной, и завидует его будущей избраннице.

Как пишет StarHit, супруги не афишируют перемены в личной жизни и не собираются поливать друг друга грязью. Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице тёплые слова.

Ловлю тебя, ловлю тебя, ловлю тебя, мой друг. Но всё равно, хорошая, ты выпадешь из рук, и там в судьбе далёкой, окутанной молвой, пусть будешь ты хорошей, пусть буду я плохой, — написал он в Сети.

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