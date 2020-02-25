https://static.news.ru/photo/d98bc082-57e1-11ea-96cb-fa163e074e61_660.jpg Катя Жужа и Артём Маркелов Фото: katyajuja555/instagram.com

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа вышла замуж за 25-летнего гонщика Артёма Маркелова. Молодой человек в 2015 году состоял в романтических отношениях с другой участницей знаменитого телепроекта — Алёной Водонаевой.

Катя Жужа объявила о свадьбе в своём Instagram. Звезда «Дома-2» разместила чёрно-белый снимок, на котором держит за руку своего жениха, а на безымянных пальцах пары красуются обручальные кольца. В подписи к посту — только дата и эмоджи в виде кольца с бриллиантом.

Артём Маркелов выступал в гоночных сериях GP2 и «Формула-3». В настоящий момент он представляет японскую серию «Супер-Формула».

Отец Артёма, совладелец компании «1520» Валерий Маркелов, бракосочетание сына посетить не смог по уважительной причине: с 2018 года он находится под следствием по делу о крупной взятке.

Телепроект «Дом-2», благодаря которому стали известны Катя Жужа и Алёна Водонаева, с момента своего появления в эфире подвергался критике. Как передавал NEWS.ru, одной из последних публичных фигур, высказавшейся на тему скандального реалити-шоу, стал протоиерей Димитрий Смирнов. Священнослужитель призвал закрыть такие передачи, как «Давай поженимся» и «Дом-2», добавив, что он лично «эти мерзости не смотрит».