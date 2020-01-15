На Кипре она смогла увидеть после долгой разлуки свою дочь и внуков, которая продала всю свою недвижимость в России и переехала на остров.
Постоянно жить на Кипре Агибалова не намерена, поскольку у неё в собственности ещё также есть дом в Подмосковье. Недавно она сделала в нём ремонт в стиле современной классики и перебралась в бывшую комнату своей старшей дочери площадью 48 кв. м.
Ранее NEWS.ru писал, что форвард клуба «Монреаль Канадиенс» Национальной хоккейной лиги Илья Ковальчук приобрёл недвижимость в Беверли-Хиллз. Стоимость нового жилища хоккеиста составила $11,2 млн. Здание площадью 600 квадратных метров было построено в 2018 году, в нём пять спален и пять ванных комнат.