https://static.news.ru/photo/bc6c82d6-3836-11ea-bd6d-fa163e074e61_660.jpg Ирина Агибалова Фото: agibalova_irina/instagram.com

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Агибалова рассказала о приобретении жилья на Северном Кипре. Квартира располагается неподалёку от апартаментов её младшей дочери Риты.

По словам Агибаловой, покупка обошлась ей в 4,5 млн рублей с беспроцентной рассрочкой на четыре года.

Осталось повесить шторы, люстры и купить диван с кроватью, — сообщила она StarHit.

Видео новой квартиры Ирина опубликовала на своей странице в Instagram.

На Кипре она смогла увидеть после долгой разлуки свою дочь и внуков, которая продала всю свою недвижимость в России и переехала на остров.

Постоянно жить на Кипре Агибалова не намерена, поскольку у неё в собственности ещё также есть дом в Подмосковье. Недавно она сделала в нём ремонт в стиле современной классики и перебралась в бывшую комнату своей старшей дочери площадью 48 кв. м.

Ранее NEWS.ru писал, что форвард клуба «Монреаль Канадиенс» Национальной хоккейной лиги Илья Ковальчук приобрёл недвижимость в Беверли-Хиллз. Стоимость нового жилища хоккеиста составила $11,2 млн. Здание площадью 600 квадратных метров было построено в 2018 году, в нём пять спален и пять ванных комнат.