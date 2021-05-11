Звезда Disney Джошуа Бассетт сделал каминг-аут, не уточнив ориентацию

https://static.news.ru/photo/b66a2fc2-b32e-11eb-9cef-96000091f725_660.jpg Джошуа Бассетт Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Звезда Disney — американский актёр и певец Джошуа Бассетт — сделал каминг-аут, передаёт YouTube-канал Clevver News. 20-летний артист сделал комплимент британскому музыканту Гарри Стайлзу, намекнув, что не является гетеросексуалом, однако не уточнил, с какой именно ориентацией себя ассоциирует.

Всю жизнь мне говорили о моей сексуальности, стыдили за вещи, о которых ничего не знают. Я хочу сказать спасибо тем, кто выступает за любовь и принятие. Токсичность, ненависть и негатив меньше говорят о предмете, но гораздо больше говорят о тех, кто подобное извергает, — написал Бассетт позже на своей официальной странице в Instagram.

Джошуа Бассетт известен по сериалу Disney «Классный мюзикл: Мюзикл», кроме того, он снялся в проектах «Смертельное оружие» и «Анатомия страсти».

Накануне дочь американского актёра Уилла Смита — Уиллоу — заявила, что является полиаморкой. Признание 20-летняя девушка сделала во время шоу Red Table Talk. Запись беседы опубликовал в Facebook-аккаунт передачи.

Ранее сообщалось, что британская актриса Кая Скоделарио рассказала о предложении полностью раздеться на кастинге. Признание она сделала на своей странице в Twitter. По её словам, для утверждения на новую роль ей нужно было «снять с себя одежду и всё». Однако агент звезды сериала «Молокососы» сразу заявил, что Скоделарио откажется делать такое.