Звезда «Человека-паука» лишится $2,2 млн за домогательства

Американский актёр и звезда фильмов про Человека-паука Джеймс Франко лишится $2,2 млн из-за подозрений в сексуальных домогательствах. Юридический спор урегулирует судья Лос-Анджелеса, передаёт The Hollywood Reporter.

Юрист утвердит соглашение между истцами и ответчиком. Первыми являются артистки и экс-студентки Франко — Сара Тизер-Каплан и Тони Гаал, подавшие на него в суд в 2019 году.

Тизер-Каплан получит $670,5 тысячи, из них $223,5 тысячи она потратит на гонорары адвокатов. Гаал перечислят $223,5 тысячи ($74,5 тысячи пойдут на судебные издержки). Остальные $1,341 млн распределят между другими студентами. Всего от общей суммы иска на услуги юристов направят $827 тысяч, а невостребованные средства переведут Национальному женскому юридическому центру.

Потерпевшие пришли в актёрскую школу Джеймса Франко в 2014-м в надежде получить новые знания. Вместо этого их привлекли к участию в киносъёмках сексуального характера. По словам девушек, им были обещаны за это роли в фильмах.

Джеймс Франко известен ролью Гарри Озборна/Нового Гоблина в фильмах про супергероя вселенной Marvel Человека-паука. Кроме того, он сыграл главного героя в сериале «11.22.63» по одноимённому роману Стивена Кинга.

Ранее сообщалось, что знаменитый бельгийский художник и театральный режиссёр Ян Фабр предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах. На него пожаловались участники его же танцевальной труппы. Слушания начались осенью 2018-го на фоне громких заявлений по поводу насилия в рамках кампании движения #MeToo.