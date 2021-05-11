Звезда «Бойцовского клуба» сыграет в сиквеле «Достать ножи»

https://static.news.ru/photo/3d03d80e-b306-11eb-9e1e-96000091f725_660.jpg Эдвард Нортон Фото: Mayer/face to face/Global Look Press

Американский актёр Эдвард Нортон присоединился к актёрскому составу картины Райана Джонсона «Knives Out 2» («Достать ножи 2») — продолжению криминального триллера «Достать ножи» (2019). Дата премьеры неизвестна, но фильм планируют выпустить на экраны в 2022-м, передаёт Deadline. На счету звезды несколько культовых проектов. Среди них «Бойцовский клуб», «Американская история X» и «Отель „Гранд Будапешт“».

В сиквеле «Достать ножи» Нортон сыграет с британцем Дэниелом Крейгом, перевоплотившись в сыщика-джентльмена. Кроме того, в проект пригласили американца Дейва Батисту. Персонажи Нортона и Батисты пока не разглашаются .

Первую часть ленты посвятили расследованию странного убийства знаменитого писателя и автора криминальных романов Харлана Тромби. Мужчину обнаружили мёртвым после празднования 85-летия. Главной версией становится суицид, но частный сыщик Бенуа Бланк (Дэниел Крейг) усомнился в этом и начал допрос всех членов семьи литератора. При бюджете в $40 млн фильм «Достать ножи» заработал в прокате $310 млн.

Ранее сообщалось, что опубликован первый трейлер супергеройского боевика «Веном 2» по мотивам комиксов Marvel. Видео появилось на YouTube-канале компании Sony Pictures. В главной роли — британский актёр Том Харди, вернувшийся к образам журналиста Эдди Брока и симбиота Венома. В ролике Веном угощает своего носителя завтраком. Позже появляется и главный антагонист картины — инопланетный паразит Карнаж, поселившийся в теле Клетуса Кэссиди (Вуди Харрельсон).