https://static.news.ru/photo/836183f8-627d-11ea-a79c-fa163e074e61_660.jpg Николай Бандурин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Нехватка концертов мешает звезде «Аншлага» и ведущему «Смеяться разрешается» Николаю Бандурину достроить дом. Артисту нужно ещё три миллиона рублей, чтобы достроить новое жильё.

Юморист понятия не имеет, когда сможет справить новоселье: его доходы зависят от выступлений и концертов. Но он сейчас редко выходит на сцену, а жена получает мизерную пенсию, сообщает StarHit.

Бандурину давали деньги на строительство нового дома после пожара, но их оказалось мало. Стабильного дохода у артиста нет, поэтому, говорит он, ему сложно представить, когда семья переберётся в новый дом.

В доме пока нет никаких коммуникаций — ни воды, ни электричества. Не говоря уже о мебели... Но я не унываю, — заявил «аншлаговец» изданию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коттедж заслуженного артиста России Николая Бандурина в посёлке Костино на улице Садовая, 49 полностью сгорел. При пожаре пострадала супруга юмориста, её доставили в больницу.