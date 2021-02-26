Звезда «Аншлага»: любимое занятие Петросяна — делать детей

https://static.news.ru/photo/80ea04fe-783b-11eb-80c7-96000091f725_660.jpg Евгений Петросян Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

На протяжении нескольких месяцев в Сети распространяются слухи о скором пополнении в семье юмориста Евгения Петросяна. Спровоцировала очередную волну слухов о своей второй беременности сама Татьяна Брухунова.

Женщина опубликовала в социальной сети Instagram видео, снятое на ферме в Сочи, где она отдыхала. На Брухуновой был надет фартук, затянутый на талии для того, чтобы козы, которых она кормила, не испачкали одежду. Некоторые подписчики отметили, что живот Татьяны выглядит округлившимся.

Новость о возможной новой беременности супруги Петросяна прокомментировал звезда «Аншлага» Николай Лукинский. Артист заявил, что он не сильно удивлён этим слухам.

Я об этом ничего не слышал, но я уже давно говорил, что любимое занятие Евгения Петросяна — это делать детей! Но как я могу его за это осуждать?! На всё воля Божья! А детей чем больше, тем лучше! — сказал Лукинский.

По словам 60-летнего юмориста, дети — это самое большое счастье в жизни, у него у самого уже два внука: одному — девять лет, другому — пять.

Николай Лукинский подчеркнул, что во всей этой истории любви его огорчает тот факт, что Евгений Петросян утратил связь со своей 52-летней дочерью Викториной, которая была рождена в первом браке юмориста. По его словам, она отвернулась от отца после того, как тот решил уйти от четвёртой жены — Елены Степаненко — и жениться на Татьяне, которая младше его на 44 года, пишет «Собеседник».

Любовь — это в хорошем смысле тяжёлый труд. Я уже 54-й год влюблён в свою супругу и безумно счастлив. Вообще не понимаю, как люди могут менять своих жен и мужей! — добавил он.

Как писал NEWS.ru, впервые о романе Петросяна с молодой помощницей заговорили два года назад. Ради Брухуновой артист развёлся с Еленой Степаненко после 30 лет брака. Вскоре пара официально зарегистрировала свои отношения. Сейчас Петросян и его бывшая помощница воспитывают совместного ребёнка.

Сын Петросяна и Брухуновой появился на свет в 2020 году. Роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая. Некоторое время ходили упорные слухи, что ребёнка рожала суррогатная мать. Причиной стало то, что новая жена звезды скрывала беременность из-за травли, которую устроили в соцсетях поклонники Елены Степаненко.