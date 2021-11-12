Звезда «50 оттенков серого» обвинила Хичкока в домогательствах к её бабушке

В интервью The Hollywood Reporter актриса Дакота Джонсон рассказала, как режиссёр Альфред Хичкок разрушил карьеру её бабушки, модели и актрисы Типпи Хедрен, за отказ вступать с ним в интимную связь. По словам Джонсон, именно бабушка научила её уметь за себя постоять.

И он терроризировал её. И никогда не понёс за это ответственность. И совершенно неприемлемо, чтобы люди, обладающие властью, обладали этой властью над кем-то в более слабом положении, независимо от отрасли, — поделилась Джонсон.

Он добавила, что бабушка была честным человеком. Известно, что после участия в двух фильмах Хичкока («Птицы» и «Марни») она отказалась дальше работать со знаменитым режиссёром.

Ранее умершего в 2020 году в возрасте 103 лет известного голливудского актёра Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании. Об инциденте заявила младшая сестра Натали Вуд Лана, которая описала произошедшее в книге «Маленькая сестра». По её словам, 35-летний Дуглас напал на актрису на съёмках фильма «Искатели», когда той было 18 лет.

Лана Вуд утверждает, что сестра в юном возрасте подверглась сексуальному насилию со стороны известного киноактёра, который был вдвое старше её, при встрече в отеле Лос-Анджелеса. По воспоминаниям Ланы, встречу Натали и Кирка устроила её мать Мария Захаренко.