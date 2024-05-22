Зверев прокомментировал слова Бузовой о звании «Кринж года» для Ивлеевой Зверев заявил, что считает Ивлееву жертвой обстоятельств

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сергей Зверев

Стилист и шоумен Сергей Зверев в беседе с корреспондентом NEWS.ru прокомментировал слова певицы Ольги Бузовой, которая захотела присвоить звание «Кринж года» Анастасии Ивлеевой. По его словам, блогер всего лишь стала жертвой обстоятельств.

На русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV, которая проходит в Дворце Ирины Винер, Зверев посоветовал Ивлеевой оставаться собой, чтобы наладить репутацию после «голой» вечеринки. Также шоумен заявил, что у него есть три примера «Кринжа года», но называть он их не стал, чтобы не обидеть коллег.

Также Зверев заявил, что тренд на открытый живот являются раздражающим, поскольку одежда с такой посадкой идет далеко не всем. Он добавил, что его также «бесят» тренды на брекеты, татуировки и нестандартные брови.

До этого Бузова предложила присвоить звание «Кринж года» блогеру Анастасии Ивлеевой, которая пытается вернуться в светское общество после организованной ею «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». Также звезда заявила, что считает себя самым стильным человеком в российском шоу-бизнесе. Артистка подчеркнула, что это демонстрирует ее хороший вкус.