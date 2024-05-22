Зверев оценил идею Инстасамки стать матерью Шоумен Зверев заявил, что Инстасамка может быть хорошей матерью

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сергей Зверев

Известный российский стилист и шоумен Сергей Зверев заявил в беседе с NEWS.ru, что певица Инстасамка может стать хорошей матерью. Он уточнил, что рождение ребенка раскрывает человека с других сторон.

Вы знаете, девушки меняются. Они могут быть оторвами, но материнство их по-другому показывает, — сказал Зверев на Русской музыкальной премии телеканала RU.TV, которая проходит во Дворце Ирины Винер.

Ранее Инстасамка на YouTube-шоу «Наталья Шик» призналась, что готова стать матерью, и заверила, что это произойдет в ближайшие два года. 24-летняя исполнительница призналась, что ранее не чувствовала в себе желания воспитывать ребенка и не задумывалась о том, что она посылает в мир своим творчеством. Теперь же, по ее словам, она готова петь на детских праздниках и надевать на выступления нижнее белье.

Также певицу вычеркнули из программы концерта в Кремлевском дворце, который пройдет в День защиты детей, 1 июня, сообщал Telegram-канал Mash. До этого артистка отменила два выступления на эту дату и лишилась минимум 12 млн рублей.

Ранее СМИ сообщали, что Инстасамка была вынуждена отменить тур по России из-за жалоб активистов на аморальность в текстах песен и образе певицы. Согласно их сведениям, артистке придется выступать только на клаб-шоу с пометкой «18+» ближайший год. При этом сама Инстасамка поддержала отмену тура.