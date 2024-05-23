Зверев назвал «трусняком» публикацию фотографий в купальнике Стилист Зверев: без красивой фигуры не стоит выкладывать фото в купальнике

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Зверев

Не стоит чрезмерно публиковать на общее обозрение фотографии в купальниках, заявил в беседе с KP.RU стилист Сергей Зверев. Подобные снимки он назвал «трусняком» и посоветовал выкладывать их только обладателям хорошей фигурой.

Если хорошая фигура, если все красиво, гармонично, то почему бы нет? А если никого нет дома, автоответчик, че выкладывать этот трусняк? Звезда в шоке! — отметил стилист.

Ранее во время участия в Русской музыкальной премии телеканала RU.TV Зверев также призвал не выбирать детям дорогие наряды при нынешних обстоятельствах. Он отметил, что сейчас лучше выбирать более дешевые аналоги, чье качество не уступает брендовым платьям или рубашкам.

Стилист также назвал раздражающим тренд на открытый живот. Он отметил, что не всем людям идет одежда с такой посадкой. По словам Зверева, ему также не нравится тенденции, связанные с брекетами, татуировками и нестандартными бровями.

Зверев ранее назвал блогера Анастасию Ивлееву жертвой обстоятельств, которой певица Ольга Бузова предлагала дать звание «Кринж года». Он посоветовал артистке оставаться собой при сложных ситуациях.