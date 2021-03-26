Зуева впервые показала годовалую дочку Данилы Козловского

https://static.news.ru/photo/56dc6f4e-8ec0-11eb-bfab-96000091f725_660.jpg Ольга Зуева Фото: _olyazueva/instagram.com

Ольга Зуева впервые опубликовала фото подросшей дочери Данилы Козловского Оды Валентины. Малышка и её мать живут в США, они обосновались в Нью-Йорке.

На снимке годовалая Ода Валентина шагает в сторону океана. Девочка одета в защитный купальный костюм с тиграми. У малышки вьются тёмные кудряшки, видно, что дочь актёра уже совсем большая.

Ода Валентина родилась в Америке. Данила Козловский присутствовал при появлении на свет дочери. Мать девочки редко публикует её снимки и не показывает лица девочки.

Между тем среди поклонников актёра вовсю муссируются слухи о его романе с Анной Чиповской. Пару повсюду видят вместе, и актриса в один прекрасный день рассказала об их отношениях. По словам Чиповской, они с Козловским действительно много времени проводили вместе, но никакого романа не было.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выпуск фильма «Чернобыль: Бездна» российского режиссёра и актёра Данилы Козловского перенесли на 2021 год. Изначально картина должна была выйти 8 октября 2020 года.