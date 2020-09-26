Зуева показала подросшую дочь Козловского

https://static.news.ru/photo/619ee3ce-0141-11eb-9844-fa163e074e61_660.jpg Данила Козловский Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Российская актриса Ольга Зуева опубликовала фотографию подросшей дочери от актёра Данилы Козловского. Ода Валентина, как и её мать, имеет американское гражданство и проживает в Нью-Йорке.

Последний раз отец видел девочку в начале лета, когда из-за океана вернулся на родину. Судя по снимку, который Зуева разместила в своём Instagram, шестимесячная Ода Валентина за последнее время заметно подросла. На фотографии она играет с собакой Грушей.

Козловский и Зуева встречались почти четыре года, однако актёр не спешил сделать подруге предложение руки и сердца, хотя она даже переехала в его квартиру в Санкт-Петербурге. По слухам, Козловский расстался с Зуевой из-за романа с актрисой Оксаной Акиньшиной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в начале сентября Данила Козловский появился на людях с Оксаной Акиньшиной. Пара пришла в кинотеатр на фильм Нолана «Начало». Актёры всячески соблюдали конспирацию: зашли в кинотеатр «Октябрь» через боковой вход, Козловский был в маске, а перед входом в зал надела маску и Акиньшина. Несмотря на это, звёзд всё-таки узнали. Поклонники сделали вывод, что у актёров бурный роман.