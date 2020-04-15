Зудина заявила, что дочь продлила жизнь Олегу Табакову

Актриса Марина Зудина призналась, что её семья очень глубоко переживала смерть Олега Табакова в 2018 году. При этом она считает, что дочь Мария, которой в этом году исполнилось 14 лет, значительно продлила жизнь её супругу.
Знаете, ещё ведь дело в Марии. Она ему продлила жизнь. Он любил её безмерно, — заявила в рамках онлайн-проекта Константина Богомолова «Коронный выход» Зудина.
Актриса не стала скрывать, что иногда получала свои роли благодаря мужу. Вдова художественного руководителя МХТ им. Чехова умело пользовалась своим положением при жизни супруга. Сейчас Марина Зудина начала активно сниматься в кино.
Как писал NEWS.ru, Олег Табаков за несколько лет до смерти потерял часть состояния, рассказала его вдова Марина Зудина. Звёздная чета пострадала от мошеннических действий их общей знакомой. Она отметила, что Олег Табаков тяжело переживал этот обман, и выразила надежду, что «даже если не будет денег и люди будут наказаны, хотя бы будет моральная компенсация». Сейчас Зудиной помогают авторитетные адвокаты и представители Следственного комитета.
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