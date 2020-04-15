Зудина заявила, что дочь продлила жизнь Олегу Табакову

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Певица Надежда Бабкина в настоящее время находится в сознании, она идёт на поправку. Об этом журналистам 15 апреля сообщил исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин.

Надежда Георгиевна в сознании, проходит лечение, идёт на поправку, — приводит его слова РИА Новости. Бабкина была госпитализирована 1 апреля. Она находится в закрытом инфекционном боксе в частной клинике. Анализы...