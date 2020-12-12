Зудина рассказала, что разделась в «Содержанках» не по просьбе Богомолова

https://static.news.ru/photo/08ca2334-3ced-11eb-a623-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Актриса Марина Зудина рассказала о том, как снимались нашумевшие интимные сцены в «Содержанках» и том, насколько ей было трудно раздеваться в кадре. По словам актрисы, делать это её никто не заставлял.

Зудина сыграла одну из главных ролей в сериале Константина Богомолова «Содержанки», где ей пришлось сниматься в постельных сценах. Она рассказала, что эти съёмки были «корректными», но заметила, что в интимных сценах должны играть более молодые актёры, чем она, сообщает Starhit.

Никого не заставляли обнажаться. Что касается моей героини, там протест против постоянных измен мужа и невнимания к ней. Когда женщине чего-то не хватает, она ищет этого на стороне, — рассказала она.

По словам Зудиной, нельзя сказать, что в сериале есть много постельных сцен с её участием. В первом сезоне их было немного, а второй она провела «под одеялом». По её мнению, в сериале более важны человеческие отношения, а вот в постельных сценах должны сниматься молодые.

Все корректно снимали. Моя линия очень откровенная, но это определённый жанр. В сценах, где надо прям раздеваться, я считаю, должны играть более молодые актрисы, — отметила она.

Как сообщал NEWS.ru, ранее вдова актёра и режиссёра Олега Табакова Марина Зудина рассказала о нападках в её адрес, возникших после смерти народного артиста. По словам Зудиной, её всегда воспринимали как разлучницу, разрушившую первую семью Табакова.