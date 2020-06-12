Зудина опубликовала снимок повзрослевшей дочери Табакова

https://static.news.ru/photo/d6cb17f8-ad63-11ea-bac9-fa163e074e61_660.jpg Марина Зудина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Марина Зудина поделилась с подписчиками фотографией своей дочери Марии, которую она родила от режиссёра Олега Табакова. Девушке уже 14 лет, и с каждым годом она всё больше превращается в настоящую красавицу. Кадр был сделан на берегу Пяловского водохранилища, где находится дача звёздного семейства.

Юность. Лето. Дача. И какая разница, сколько мне лет, если есть она и она моё продолжение. Фото подруги Марии, — подписала пост в Instagram вдова режиссёра.

Мария — второй ребёнок в семье знаменитой четы. В августе 1995 года у Зудиной и Табакова родился сын Павел Табаков, который пошёл по стопам родителей и в свои годы уже является достаточно известным актёром. Маша появилась на свет спустя почти 11 лет после брата, и вся семья окружила её заботой и вниманием.

Зудина однажды призналась, что дочь Мария значительно продлила жизнь её супругу, и рассказала, что режиссёр «любил её безмерно».

Как писал NEWS.ru, ранее вдова Табакова показала снимки со своих первых кинопроб 1984 года.