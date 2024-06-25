Зубы Земфиры, активы России, пожар во Фрязино: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/Shutterstock

Певица Земфира

Слухи о возвращении певицы Земфиры (Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в Россию ради лечения зубов, прогноз Белого дома на использование Киевом средств от замороженных российских активов, смертельный пожар во Фрязино, разъяснения Евросоюза по решению внести артистов Полину Гагарину и SHAMAN (Ярослав Дронов) в санкционный список — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Правда ли, что Земфира приехала в Россию лечить зубы?

Telegram-канал «Хуже и не скажешь» 24 июня сообщил, что пациенты столичной стоматологической поликлиники № 53 заметили Земфиру в очереди на прием к врачу. В сообщении было сказано, что певица могла тайно приехать в Россию для лечения зубов.

«Хуже и не скажешь» опубликовал фотографию, на которой, предположительно, Земфира, одетая в белую футболку и солнцезащитные очки, садится в черный тонированный автомобиль марки BMW. Ранее СМИ писали, что артистка владеет автомобилем BMW 325 I.

«Не могу сказать, что автомобили для меня — это какой-то фетиш. Я отношусь к ним спокойно, просто BMW — давняя мечта, и она исполнилась», — говорила Земфира в одном из интервью.

Канал утверждал, что снимок был сделан очевидцами, заметившими певицу у здания медицинского учреждения. Администрация поликлиники отказалась подтвердить визит Земфиры из-за врачебной тайны, уточнял Telegram-канал.

Журналисты также отмечали, что стоимость базового обследования во Франции, где сейчас живет певица, начинается от €600 (более 56 тысяч рублей). В России стоматология может обойтись артистке дешевле, говорилось в сообщении.

Но портал «Страсти» вскоре опроверг эту информацию. Авторы фотографии, которые сделали снимок с участием певицы для «Экспресс газеты», заявили, что он был сделан в далеком 2018 году. О том, действительно ли певица вернулась в Россию, ничего неизвестно.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Певица Земфира, 2018 год

Земфира перебралась за рубеж после начала российской военной спецоперации на Украине. В мае 2023 года она получила французское гражданство. Сейчас певица живет в Париже. В июле 2023 года она рассказала поклонникам, что перестала думать о доме и много работает. По словам артистки, ей предлагают больше концертов, чем в России.

Земфира добавила, что после эмиграции хорошо живет, и призналась, что Париж стал для нее домом, где она чувствует себя свободной. Звезда также отметила, что после эмиграции стала хорошо выглядеть.

В феврале 2023 года артистку признали иностранным агентом. В марте певица направила жалобу в кассационный суд после отказа снять с нее этот статус. Замоскворецкий районный суд Москвы посчитал, что решение является законным. При этом Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу по данному заключению, после чего оно вступило в силу.

Согласно выводам Министерства юстиции, певица открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против спецоперации, а также получала поддержку от иностранных источников.

В мае стало известно, что исполнительница не смогла через суд добиться исключения из реестра иностранных агентов. Жалоба артистки рассматривалась во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Певица Земфира, 2015 год

Сколько Украина продержится на замороженных активах РФ?

Власти США полагают, что Украине до 2025 года хватит денег, полученных от замороженных активов России, для продолжения боевых действий, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. По его словам, страны G7 ищут механизмы аккумуляции ресурсов для поддержки Киева и решение по активам может стать выходом.

«Это решение заключается в использовании доходов от замороженных российских активов для создания кредитного механизма, который позволит Украине получить $50–60 млрд. И при этом он будет в состоянии продолжить эту борьбу до 2025 года», — пояснил он.

Джеймс О'Брайен отметил, что пока страны «Большой семерки» не приняли окончательного решения по российским активам, однако они согласились начать процесс аккумуляции ресурсов для Украины. Он выразил надежду, что страны G7 согласятся на это.

При этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони, напротив, заявила, что страны в G7 пришли к соглашению по вопросу выдачи Украине кредита в размере $50 млрд, который, как планируется, передадут Киеву за счет поступлений от замороженных российских активов. Она уточнила, что речь идет не о конфискации активов. Использоваться будут проценты, которые наращиваются со временем, констатировала премьер-министр.

Тем временем главы МИД стран Евросоюза договорились перечислять доходы от российских активов в Европейский фонд мира, сообщил Жозеп Боррель. По его словам, деньги пойдут на закупку оружия для Вооруженных сил Украины.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение стран Запада, отметила, что они занимаются самым банальным воровством. Дипломат обратила внимание, что некоторые страны после соответствующих деклараций давали Москве понять, что решение исходит от других членов «семерки».

«Представляете, какая степень мерзости, низости, цинизма и вранья. На камеры под прицелом американской политической машины подписаться и отрапортовать, присягнуть на верность этой бесконечной какой-то пиратской логике по отъему чужого, а потом бежать к телефонам и умолять, просить, заверять, что это точно не они конкретно, не эта страна, а какая-то другая, потому что очень боятся, что к ним будут применяться ответные меры», — заметила официальный представитель МИД РФ.

Почему не смогли спасти людей на пожаре во Фрязино?

Пожар в здании на территории научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном Фрязино вспыхнул днем 24 июня. В «Росэлектронике» уточнили, что административное здание уже не имеет отношения к оборонной промышленности, а все его площади были сданы в коммерческую аренду.

Возгорание удалось ликвидировать лишь днем 25 июня. Его площадь составила 5000 квадратных метров, пожару присваивали третий ранг сложности. К тушению пожара привлекались 53 единицы техники, 139 человек, в том числе от МЧС России — 24 единицы техники, 60 человек.

На момент ЧП внутри здания находились девять человек. Telegram-канал SHOT писал, что двое человек выпали из окон на седьмом этаже, они погибли. Остальные оставались заблокированными в здании института, связи с ними не было. Всего жертвами трагедии стали шесть человек.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, пожар мог вспыхнуть в связи с неисправностью проводки.

В СК отметили, что возгорание произошло в помещении на пятом этаже, после чего огонь распространился на большую площадь. Причиной стремительного распространения огня могли стать внутренняя отделка из горючих материалов, перепланировка и панорамные окна. По имеющимся данным, в помещении не было ремонта на протяжении 15 лет, оно совсем не обслуживалось.

В результате пожара произошло обрушение перекрытий, из-за чего люди оказались отрезаны от путей эвакуации, рассказал замначальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов. По его словам, произошла серия взрывов и огонь распространился на значительную площадь.

ТАСС со ссылкой на данные СПАРК писал, что здание «Платан» не проверяли на пожарную безопасность с 2017 года. В документах говорится, что во время планового визита надзора было выявлено 13 нарушений. В здании отсутствовали автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией. Кроме того, пути эвакуации были захламлены.

Сотрудники Следственного комитета России провели обыски у директоров и арендаторов здания во Фрязино, где всего было около 50 арендаторов. В ведомстве отметили, что проводятся допросы, о задержаниях пока не сообщалось.

Недалеко от места трагедии возник стихийный мемориал в память о погибших при пожаре. Жители принесли к месту происшествия свечи, поставили стол и фотографию с надписью: «Фрязино, 24.06.2024».

Фото: Стрингер/NEWS.ru

За что Гагарину и SHAMAN наказали санкциями?

SHAMAN подпал под действие 14-го пакета антироссийских санкций за участие в концертах, организованных в Кремле, а певица Полина Гагарина при этом «получала выгоду от правительства РФ», заявили в Совете Европы. Это организация разъяснила в документе, опубликованном на ее сайте.

»[Певец SHAMAN] неоднократно участвовал в организованных Кремлем концертах, а также давал концерты <...> в том числе в рамках военно-развлекательных мероприятий для Вооруженных сил России», — отметили там.

Тем временем основатель LIFE.ru Артур Габрелянов подпал под ограничения за «фейковые новости», а мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова — за то, что является президентом фонда, берущего на себя опеку над украинскими детьми.

В свою очередь «Артек» был добавлен в список за организацию лагерей для детей Донбасса, а «Уральские авиалинии» — за перевозку военнослужащих и сотрудничество с Министерством обороны, пояснили в Совете Европы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Полина Гагарина и SHAMAN (Ярослав Дронов)

О том, что Евросоюз ввел санкции против Полины Гагариной, SHAMAN и других, стало известно 24 июня. SHAMAN заявил, что попал в санкционный список Брюсселя, потому что является русским человеком.

«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я — русский», — отрезал он.

Читайте также:

Ассанж отсидел пять лет из 175. Его выпустили, при чем здесь Россия?

«Зубы научили Родину любить»: Земфиру обругали за «возвращение» в Россию

SHAMAN: последние новости 24 июня, санкции ЕС, Мизулина, «Я — русский»