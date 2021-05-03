Зрители требуют сменить жюри шоу «Маска» в третьем сезоне за нечестность

https://static.news.ru/photo/ca80705a-ac82-11eb-8184-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из шоу "Маска"

Поклонники шоу «Маска» требуют в третьем сезоне заменить членов жюри. Публика мотивирует это тем, что выбор финалистов судьями был настолько неожиданным, что их заподозрили в нечестности.

Настоящий скандал по этому поводу развернулся в соцсетях. Меньше всего публика понимает, почему судьи восхваляли одних, а выбрали в итоге других финалистов. Причём, как видно из комментариев, никто не умаляет действительно талантливых Джони-Крокодила и Эйвазова-Ламу, но зачем надо было вводить в заблуждение людей и нахваливать не менее талантливого Зайца-Батрутдинова, в адрес которого было сказано огромное количество комплиментов в отличие от того же Крокки.

«Поменять в третьем сезоне полностью всё жюри шоу. Судили не объективно и порой не адекватно!», «Тишман — красавчик я считаю что жюри купленное!», «В жюри надо брать новых! Можно было бы Тимура Батрутдинова в жюри. Вместо бабушки Саши», «Кардинально смените нафталиновое жюри на ... другое. Вижу там Лазарева, Батрутдинова и им подобных (остроумных и адекватных)», «Да, осадочек остался от финала», пишут в комментариях пользователи.

Несмотря на недовольство членами жюри, зрители всё же грустят от того, что закончилось шоу, где они для себя сделали много открытий. «Красавцы! Не ожидала, что Тимур так умеет петь, Юлю я помню в шоу „Один в один“, много раз говорила Эминем и Валерий Меладзе в её исполнении — бомба, Юсиф — ну это бесспорно легенда оперы, а Джони — это открытие для меня, я и не думала, что у него такой необычный голос) Пусть они продолжат удивлять своих поклонников. Их любят, ценят и уважают и они это заслужили!», сходятся во мнении поклонники проекта.

Как сообщалось ранее, победитель второго сезона шоу «Маска» Джони, выступавший в костюме Крокодила, рассказал, как перенёс во время концертов ангину. Певец поделился впечатлениями от участия в проекте в Instagram.