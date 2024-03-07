Зрители сравнили Киркорова в новом образе с «клоуном в камуфляже»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Поклонники сравнили певца Филиппа Киркорова в новом образе с «клоуном в камуфляже» после того, как артист появился на премьере нового реалити-шоу ТНТ «Сокровища императора». В Instagram (деятельность в РФ запрещена) исполнитель поделился видео, на котором позирует в брючном костюме камуфляжной расцветки, ковбойском галстуке, темных очках и с сумкой-фотоаппаратом Louis Vuitton на шее.

Что за клоун в камуфляже? — поинтересовалась в комментариях зрительница Татьяна Невская.

Пользователь Виктория отметила, что с седыми волосами исполнитель выглядел привлекательнее и посоветовала ему снять черный парик. Подписчица Ирина отметила, что, судя по новому образу, певцу поставили условие отказаться от перьев и страз, и он «покорился». Комментатор Виталия пошутила, что камуфляжный костюм певца выглядит очень символично после скандала с «голой вечеринкой».

Ну все, Филипа в форму уже одели, скоро в армию отправят, — поиронизировал пользователь Дмитрий.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отклонил иск Киркорова в отношении Департамента городского имущества правительства Москвы. Артист намеревался уменьшить размер земельного налога, для чего оспаривал кадастровую стоимость квартиры на Арбате. Площадь жилья составляет 537 кв. метров.

Артист намеревался убедить судей в том, что кадастровая стоимость апартаментов значительно отличается от установленной Департаментом городского имущества города Москвы и размер налога на неё должен быть иным.