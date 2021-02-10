Зрители шоу «Маска» назвали пятым судьёй Пугачёву и Долину

https://static.news.ru/photo/ba335a88-6c21-11eb-a8a0-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Продюсеры проекта «Маска» добавили интригу перед премьерой второго сезона. Они предложили зрителям угадать, кто станет пятым членом жюри.

Среди вариантов — Ани Лорак, максим Галкин, Алла Пугачёва и Лариса Долина, а также Ольга Бузова. Зрители предположили, что это также могут быть Александр Ревва, Анатолий Цой и Сергей Лазарев. В этом списке пока лидирует Лариса Долина, ей не уступает комик Ревва.

Дискуссия идёт в микроблоге проекта. Кто на самом деле займёт кресло пятого судьи, станет известно 14 февраля. Также уже известны костюмы, в которых будут выступать 14 участников.

Музыкальный проект «Маска» стартовал весной прошлого года и сразу обрёл огромную популярность. Каждую неделю поклонники шоу гадали вместе с членами жюри, кто скрывается под той или иной маской. Победителем первого сезона проекта стал Лев, под маской которого оказался певец Анатолий Цой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый сезон грандиозного вокального шоу «Маска» выйдет в эфир на телеканале НТВ 14 февраля. Угадывать, кто скрывается под масками будет звёздное жюри — Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко.