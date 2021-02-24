Зрители шоу «Маска» накинулись на Киркорова за разоблачение Чёрной Пантеры

https://static.news.ru/photo/55ada412-7714-11eb-b69b-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Зрители шоу «Маска» на телеканале НТВ вовсю критикуют Филиппа Киркорова за неудачное разоблачение Чёрной Пантеры. Под маской оказалась не Ольга Бузова, как настаивал председатель жюри, и даже не Глюкоза, в чём была уверена Регина Тодоренко.

В образе Чёрной Пантеры на сцену вышла гимнастка Светлана Хоркина, которая, к удивлению зрителей, оказалась неплохой певицей.

Поклонники проекта до сих пор обсуждают разоблачение спортсменки и вовсю винят Киркорова в том, что это он ввёл жюри в заблуждение своими предположениями.

«Конечно же, мы не догадались! И все это из-за этого Филиппа со своей Бузяндрой! Сбил нас с толку», «Жюри забывает, что там могут быть спортсмены или кто-то, кто связан с телевидением. И конечно, их гораздо сложнее угадать. Даже представить не могла, что Чёрная Пантера — Светлана Хоркина», «Насчёт Чёрной Пантеры, то догадаться было нереально. А вот насчет Единорога, думаю, что это Наталья Подольская», пишут расстроенные зрители в комментариях.

Большинство фанатов соглашаются, что и представить себе не могли поющую Хоркину. А всё из-за версий жюри, члены которого «продавили» свои версии.

На очереди — разоблачение Розовой Пантеры, которую выбрало жюри. Не исключено, что имя исполнителя под этой маской тоже окажется сюрпризом.

Пока же в проекте лидирует Неваляшка, под маской которой, по мнению жюри, могут скрываться Алла Пугачёва или Юрий Гальцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шоумен Александр Ревва стал новым членом жюри второго сезона шоу «Маска». Он признался, что не боится своего коллегу по жюри, короля российской эстрады Филиппа Киркорова.