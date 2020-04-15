Зрители предложили заменить Володину в «Давай поженимся!»

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Астролог и соведущая «Давай поженимся!» Василиса Володина перестала участвовать в съёмках телепередачи из-за боязни заразиться коронавирусом. Зрители популярного шоу предложили её на это время заменить Тамарой Глобой.

Телезрители не хотят мириться с отсутствием астролога и предлагают на место Василисы — Тамару Глобу, — сообщает StarHit.

Издание отмечает, что Володина, несмотря на изоляцию, не сидит, сложа руки, и рассказывает своим подписчикам о гороскопах и делает мини-прогнозы. Кроме того, она неплохо зарабатывает на составлении личных гороскопов и рекомендаций — цены на её услуги составляют от 140 до 300 тыс. рублей.

Как писал NEWS.ru, астролог Василиса Володина прервала съёмки в шоу «Давай поженимся!». Это временная мера, так как соведущая программы боится заразиться коронавирусом. Сейчас работа проходит с соблюдением мер повышенной безопасности. В студии нет зрителей, всем присутствующим измеряют температуру.