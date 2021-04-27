Зрители «Маски» потребовали убрать Киркорова из жюри

https://static.news.ru/photo/5bac1eb2-a74c-11eb-bc5a-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: fkirkorov/instagram.com

Поклонники шоу «Маска» остались недовольны решением Филиппа Киркорова, из-за которого проект покинул Стас Пьеха, выступавший в костюме Неваляшки. Они потребовали убрать артиста из жюри, пишет «Экспресс газета».

По их мнению, Пьеха показал себя с неожиданной стороны и поэтому должен был продолжить выступать.

Сам Киркоров также отметил талант певца и сообщил о планах продолжить с ним более плотное сотрудничество. Однако, пояснил король эстрады, он был вынужден принять решение, так как другие члены жюри не смогли дать чёткий ответ, кто должен покинуть шоу.

Киркорова — убрать из судей! Надоело наблюдать, как ему все льстят, а он выкидывает сильнейших участников, — возмутилась одна из поклонниц «Маски».

Пьеха же продолжает получать только восторженные отзывы. Многие заметили, что с его уходом проект закончился.

Ранее Филипп Киркоров, которого всё время обвиняли в субъективности как председателя жюри в шоу «Маска», наконец-то дождался благодарности зрителей за свой выбор. Король отечественной эстрады спас от выбывания любимца публики Зайца.