Зрители «Маски» потребовали убрать Киркорова из жюри

Поклонники шоу «Маска» остались недовольны решением Филиппа Киркорова, из-за которого проект покинул Стас Пьеха, выступавший в костюме Неваляшки. Они потребовали убрать артиста из жюри, пишет «Экспресс газета».
По их мнению, Пьеха показал себя с неожиданной стороны и поэтому должен был продолжить выступать.
Сам Киркоров также отметил талант певца и сообщил о планах продолжить с ним более плотное сотрудничество. Однако, пояснил король эстрады, он был вынужден принять решение, так как другие члены жюри не смогли дать чёткий ответ, кто должен покинуть шоу.
Киркорова — убрать из судей! Надоело наблюдать, как ему все льстят, а он выкидывает сильнейших участников, — возмутилась одна из поклонниц «Маски».
Пьеха же продолжает получать только восторженные отзывы. Многие заметили, что с его уходом проект закончился.
Ранее Филипп Киркоров, которого всё время обвиняли в субъективности как председателя жюри в шоу «Маска», наконец-то дождался благодарности зрителей за свой выбор. Король отечественной эстрады спас от выбывания любимца публики Зайца.