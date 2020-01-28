https://static.news.ru/photo/f5b0da2e-41a0-11ea-a83a-fa163e074e61_660.jpg Виктория Бекхэм Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Зоозащитники осудили британского дизайнера и певицу Викторию Бекхэм за появление на публике с сумочкой из крокодильей кожи.

Как пишет «Газета.ru», жена футболиста Дэвида Бекхэма была замечена с аксессуаром стоимостью $20,8 тыс. на Неделе моды в Париже. Гнев экоактивистов был вызван ещё и тем, что ранее Виктория заявляла, что одежда её марки будет производиться без использования натурального меха и шкур, а её косметика Victoria Beckham Beauty не будет тестироваться на животных.

Как писал NEWS.ru в 2018 году от использования меха отказался гигант Burberry. Британский бренд одежды и обуви присоединился к таким компаниям, как Gucci, Versace, Jimmy Choo, Michael Kors, Calvin Klein и Stella McCartney. Кроме того, представители Burberry официально объявили, что прекращают уничтожать нераспроданную одежду, как это делали ранее. Кроме того, по требованию зоозащитников Лондонская Неделя моды будет проходить без единого показа мехового изделия. Начиная с сентября 2018 года дизайнерам разрешено демонстрировать исключительно одежду из искусственных материалов.