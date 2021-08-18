«Золотой человек»: Садальский тепло поздравил Конкина с 70-летием

Советский и российский актёр Станислав Садальский в разговоре с NEWS.ru тепло поздравил с 70-летием коллегу по цеху Владимира Конкина. Артист подчеркнул, что «Вова не хороший, Вова — золотой человек» и очень образованный.

Он потрясающий человек, удивительный, который владеет русским языком, хорошей речью поставленной, образованный. Я его очень люблю и высоко ценю. Для меня честью было познакомиться с Аллочкой (супругой Конкина, умершей в 2010-м. — NEWS.ru), они ко мне приходили. Мало того, мы должны были вместе учиться в одном училище — Саратовском имени Слонова, но я поехал поступать в ГИТИС. Мы познакомились бы гораздо раньше. На него столько испытаний наваливается, чтобы он их пережил! Его в губы целовали все руководители социалистических стран, кроме румынского Чаушеску — боялся лямблий, — рассказал NEWS.ru коллега Конкина по фильму «Место встречи изменить нельзя» Станислав Садальский.

Артисты вместе снимались в советском многосерийном фильме «Место встречи изменить нельзя» по роману «Эра милосердия» братьев Аркадия и Георгия Вайнеров. Садальский предстал в образе вора-карманника Кости Сапрыкина по прозвищу Котька Кирпич, а Конкин сыграл оперативника Московского уголовного розыска Володю Шарапова.

8 августа Садальскому также исполнилось 70 лет, однако праздновать юбилей он отказался. Зритель знает артиста как безжалостного и не умеющего прощать глупость злого шутника, который любит жестоко и публично высмеивать коллег. А друзья говорят: добрейший и щедрый человек. Однако мало кто остаётся к Садальскому равнодушным, и это, как говорят его близкие, показатель сильной личности.

Он часто реагирует в своём Instagram и ЖЖ на происходящее в шоу-бизнесе. Недавно он написал, что у Бари Алибасова деменция, а до этого высмеял перепалку между Еленой Прокловой и Яной Поплавской. Кроме того, Садальского часто критикуют за смелость.