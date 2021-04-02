Знаменитая блогерша попала в психбольницу после попытки суицида

https://static.news.ru/photo/a7420210-93ce-11eb-a6b4-96000091f725_660.jpg Картье Бугатти Фото: vk.com/kbugatti

Знаменитая блогерша, известная в соцсетях под псевдонимом Картье Бугатти, попала в психиатрическую клинику. Девушка пыталась покончить с собой, однако вовремя одумалась и вызвала на помощь медиков, пишет Telegram-канал Mash.

19-летняя Кристина Степанова примерно в 4 утра по столичному времени попыталась свести счёты с жизнью в отеле на Ленинском проспекте. Тем не менее, девушка испугалась, поняв, что именно она делает. Тогда она вызвала скорую помощь, специалисты которой, поняв, что происходит, приняли решение передать блогершу психбригаде. К слову, на место прибыли и сотрудники правоохранительных органов.

Позднее Бугатти поведала полиции, что на такой шаг она решилась из-за ссоры с молодым человеком Богданом Голяшовым. В результате, по факту произошедшего проводится проверка, пока сама девушка находится под наблюдением специалистов психиатрической лечебницы.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники московской полиции начали проверку после информации о том, что жена футболиста Павла Мамаева Алана, заподозрившая мужа в измене, попыталась покончить со собой. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Мамаева якобы пыталась свести счёты с жизнью и была найдена без сознания. Утверждалось, что девушка рассказала знакомым о попытке суицида, а затем перестала выходить на связь.