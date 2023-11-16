Знаковые роли, рождение дочери, измена мужа: как живет Марина Александрова

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Марина Александрова

Актриса Марина Александрова является одной из самых востребованных артисток в России, однако на ее долю выпало немало жизненных испытаний. Что общего у сериала «Открытый брак» и биографии артистки, как она отзывается о своих работах в кино, что известно о ее личной жизни?

Чем сейчас занимается Александрова

6 ноября на экраны вышел сериал «Екатерина. Фавориты» с участием актрисы. Четвертый сезон популярной киносаги посвящен событиям в жизни российской императрицы Екатерины II Великой, которые происходят в 1779 году, когда правительница находилась на пике своего величия.

Князь Потемкин (Владимир Яглыч), ее экс-фаворит, становится верным соратником и фактически вторым лицом в государстве. Несмотря на это, жизнь императрицы наполнена любовными интригами и страстями: сменой фаворитов и масштабными государственными планами.

В сериале будет показана схватка за власть после решения Екатерины II о передаче власти внуку Александру, минуя законного наследника — своего сына Павла (Павел Табаков).

В 2023 году на экранах также появились такие картины с Александровой, как «Последователи» и «Последнее дело Черкасова».

Что Александрова говорила о роли Екатерины II

Актриса признавалась, что роль императрицы стала знаковой в ее карьере. По словам артистки, после сериала о Екатерине II она не готова сниматься в другой исторической драме.

«Если бы „Екатерина“ не пользовалась таким успехом и не получила такую любовь зрителей, то, возможно, я бы, наверное, снялась еще и в другой киносаге в роли исторического персонажа. А так как „Екатерина“ уже настолько знаковая для меня роль и любимая всеми, то я, наверное, лучше сыграю еще что-нибудь современное», — сказала Александрова.

Кроме того, актриса признавалась, что роль оказала на нее большое влияние.

«Каким-то образом судьба подарила мне шанс сыграть эту замечательную женщину, и я безумно счастлива. Моя героиня занимает особое место не только в моей творческой биографии, но и в жизни в целом. Екатерина многому меня учит: подглядывая за ней, я что-то беру себе, а что-то отвергаю в своей жизни», — сказала Александрова.

Фото: Wikimedia Постер сериала «Екатерина»

Что за конфликт «Екатерины II» и «Мосгаза»

В 2019 году на телевидении выпустили одновременно два сериала с участием Александровой. По Первому каналу шла картина «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова (Формула мести)», где актриса сыграла капитана милиции, эксперта-криминалиста МУРа Софью Тимофееву, а по «России-1» стартовал проект «Екатерина. Самозванцы».

Александрова рассказывала, что поначалу расстроилась. Вместе с тем актриса признавалась, что для нее важна конкуренция с самой собой.

«Понимаю, что в этой профессии по большому счету вызов всегда бросаю только самой себе. И с этой точки зрения сложившаяся ситуация даже на руку. Потому что я точно не окажусь в проигрыше», — рассказывала RG.RU Александрова.

В момент, когда картины с Александровой вышли параллельно, актриса опубликовала ролик, в котором «смешала» обеих героинь. Публика радостно встретила видео, ведь оба сериала были успешными проектами каналов.

«Они [зрители] любят и тот, и другой фильм. И я этому рада, потому что для актрисы очень важно быть востребованной в профессии, но не менее значимо — быть любимой. Можно иметь много званий, но не быть народной с точки зрения отношения зрителей. А здесь я понимаю, что и тот, и другой проект действительно сделали меня любимой для аудитории. И я, конечно же, очень всем благодарна», — объясняла Александрова.

Что известно о сериале «Открытый брак» с Александровой

В 2023 году на экраны вышел сериал «Открытый брак», в котором актриса сыграла Оксану — 40-летнюю женщину, которая состоит в браке с Севой (Антон Васильев) и воспитывает троих детей. Чета живет в центре Москвы, у обоих сложившаяся карьера, их считают образцом для подражания. Однако, оказавшись в гуще проблем, жена изменяет супругу впервые за 20 лет брака, признается в этом ему и предлагает Севе попробовать открытый брак. Мужчина соглашается неохотно, несмотря на то, что у него есть любовница — учительница их младшего сына.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Марина Александрова

Что известно о личной жизни Александровой

В 2000-х актриса состояла в отношениях с актером Александром Домогаровым. Поначалу пара казалось идеальной, однако вскоре СМИ заполонили слухи о скандалах, временных расставаниях влюбленных и изменах. Летом 2007-го Александрова поставила точку в истории с Домогаровым.

«Может, отношения мне были даны как испытание. До нашего знакомства я была тепличным растением, и, наверное, мне стоило пережить эту историю, чтобы понять, как сходить с ума, когда умираешь от тоски по близкому человеку. Словом, с Сашей я повзрослела», — говорила Александрова.

В 2008 году актриса вышла замуж за актера кино Ивана Стебунова, с которым играла в театре «Современник», однако спустя три года пара рассталась. Причины долгое время не назывались, однако спустя восемь лет артист рассказал, что изменял Александровой.

«Я изменил ей во Львове. Это была какая-то глупая история, но из поездки я уже вернулся совершенно другим человеком. Не планировал рассказывать Марине, но женщины такие вещи чувствуют. Следующий год мы пытались склеить отношения, старались забыть про этот эпизод и жить дальше. Однако уже было понятно, что ничего не получится», — сказал Стебунов в интервью Борису Корчевникову.

С 2011 года актриса состоит в отношениях с постановщиком Андреем Болтенко. В 2012 году она родила сына Андрея и вышла замуж за режиссера Первого канала — они тайно обвенчались в Санкт-Петербурге. В 2015 году у пары родилась дочь Екатерина. Журналисты предполагали, что ребенка назвали в честь героини, которую сыграла Александрова.

Долгое время она скрывала, как выглядит дочь, однако недавно все же опубликовала фотографию девочки после преображения в салоне красоты. Екатерина похожа больше на папу.

Актриса редко делится фото с детьми, не скрывая их лица. По словам Александровой, она не хочет навязывать сыну и дочери публичность без их желания и публикует семейные снимки только с их разрешения.

Читайте также:

Смерть сына, отъезд на Кипр, болезнь: куда пропал актер Александр Домогаров

«Спасение капитана Максимова»: о чем новый сериал с Равшаной Курковой

Ургант снялся в кино с Агуреевой: что за фильм, когда выйдет