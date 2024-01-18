Знакомый Сташевского объяснил, почему певец пропал со сцены Телеведущий Остудин: Сташевский как артист никогда не был амбициозным

Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Музыкальный исполнитель Влад Сташевский никогда не был амбициозным, он из тех людей, кто любит плыть по течению, заявил NEWS.ru знакомый певца, телеведущий Алексей Остудин. Он также добавил, что, несмотря на большую популярность в 90-х, артист никогда не был богатым человеком, основной доход получал его продюсер Юрий Айзеншпис.

Влад такой парень, который любит плыть по течению. Он как артист никогда не был суперамбициозным, и многие в 90-х ему и завидовали, потому что все чего-то добиваются, что-то пытаются сами сделать, а тут у него как бы само собой все получилось, — рассказал NEWS.ru Алексей Остудин.

В 1999 году Сташевский ушел от продюсера Айзеншписа, который сделал его звездой, и его слава начала угасать. В 2010-х годах певец стал заниматься бизнесом — утилизацией жидких бытовых отходов — и пропал с экранов ТВ и с музыкальных радиостанций.

19 января Сташевскому исполняется 50 лет. Певец редко появляется на телевидении и дает интервью. Тем не менее он продолжает выступать на корпоративах и небольших концертах со старыми хитами.

Ранее на съемках шоу «Суперстар» фанаты не узнали вернувшегося на сцену Сташевского. Многих зрительниц расстроило, что Сташевский более не является тем «сладким» мальчиком, к которому они привыкли, передаёт портал 7days.ru.