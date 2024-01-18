KP.RU: Леонтьев решил проблемы с глазами с помощью новой пластики

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Певцу Валерию Леонтьеву пришлось делать новые пластические операции из-за неудачной блефаропластики, рассказали знакомые артиста. В беседе с KP.RU они отметили, что исполнитель решил проблемы с глазами, из-за которых раньше ему всегда приходилось просить номера в гостиницах с полностью черными шторами. Также полтора года назад артист сделал операции на колени.

Операции на колени он сделал года полтора назад или чуть больше. Также постепенно сделал несколько операций, чтобы решить проблемы с неудачной пластикой. Решил проблемы с глазами, — рассказали собеседники издания.

Пластику артист делал много лет назад в США. После этого у него начались проблемы со здоровьем. Сейчас Леонтьева беспокоят только «возрастные болячки». При этом певец отказывается от участия в публичных мероприятиях и съемках.

Писатель и близкий друг Леонтьева Михаил Герцман ранее рассказал, что певец изредка выступает на закрытых мероприятиях, однако не планирует возвращаться к активной концертной деятельности. По его словам, Леонтьев долгое время отдыхал за границей и его отсутствие не связано с тяжелой болезнью.