Злоумышленники угрожают опубликовать интимные фото Виктории Бони

https://static.news.ru/photo/a966e7be-0d73-11ea-a936-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Неизвестные угрожают экс-участнице проекта «Дом-2» Виктории Бони опубликовать её интимные фото и видео. Чтобы «секретные материалы» не стали достоянием общественности, злодеи требуют от девушки заплатить им.

Сама Виктория рассказала в Instagram, что некие люди завладели её старым телефоном и теперь выставляют звезде требования.

Требуют от меня деньги. Но я знаю, что у меня ничего такого неприличного в телефонах нет. Но частная переписка, частные фотографии есть, — сообщила она.

Боня заявила, что не собирается никому ничего платить, особенно если учесть, что озвученными шантажистами суммами она не располагает. Однако если её частная жизнь всё же станет достоянием общественности, звезда пообещала действовать в рамках закона. По словам светской львицы, нарушителям её частного пространства будет грозить наказание.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-участница шоу «Дом-2», телеведущая Виктория Боня заявила, что может пойти в депутаты Госдумы от Забайкальского края. По словам девушки, ей хорошо известны проблемы мест, где она родилась.