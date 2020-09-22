«Злобные вампиры»: Галкин выложил видео вместе со своими детьми

https://static.news.ru/photo/d1799882-fcce-11ea-8d09-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: maxgalkinru/instagram.com

Российский телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил видеозапись со своими детьми — семилетними Лизой и Гарри.

В ролике, снятом женой юмориста певицей Аллой Пугачёвой, запечатлено, как Галкин сидит за столом на кухне в окружении детей. При этом Лиза и Гарри тянут к телеведущему руки.

Меня съедают опасные злобные вампиры. С утра пораньше, — отметил Галкин.

Певец также подчеркнул, что его семья теперь каждый день просыпается в восемь утра. Далее начинаются сборы и проводы детей в школу.

Ранее NEWS.ru писал, что Галкин на своей официальной странице в социальной сети обнародовал видеозапись с Пугачёвой. Шоумен запечатлел примадонну российской эстрады в красном жакете и юбке-колокольчике. Исполнительница смотрит в камеру и говорит снимающему её супругу: «Отхватил себе Жар-птицу!»

Галкин, судя по всему, остался доволен такой формулировкой.