«Злобные вампиры»: Галкин выложил видео вместе со своими детьми

Российский телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил видеозапись со своими детьми — семилетними Лизой и Гарри.
В ролике, снятом женой юмориста певицей Аллой Пугачёвой, запечатлено, как Галкин сидит за столом на кухне в окружении детей. При этом Лиза и Гарри тянут к телеведущему руки.
Меня съедают опасные злобные вампиры. С утра пораньше, — отметил Галкин.
Певец также подчеркнул, что его семья теперь каждый день просыпается в восемь утра. Далее начинаются сборы и проводы детей в школу.
Ранее NEWS.ru писал, что Галкин на своей официальной странице в социальной сети обнародовал видеозапись с Пугачёвой. Шоумен запечатлел примадонну российской эстрады в красном жакете и юбке-колокольчике. Исполнительница смотрит в камеру и говорит снимающему её супругу: «Отхватил себе Жар-птицу!»
Галкин, судя по всему, остался доволен такой формулировкой.
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