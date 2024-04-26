Zivert прервала молчание о выступлениях после ухода со сцены Певица Zivert выступит на концерте в Тюмени после ухода со сцены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Zivert (Юлия Зиверт)

Российская певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) объявила о проведении концерта в Тюмени после временного ухода со сцены. Информация о мероприятии была размещена на официальном сайте артистки. Отмечается, что концерт певицы состоится осенью.

Изначально планировалось, что звезда выступит в Тюмени 29 апреля, однако из-за проблем со здоровьем ее концерт и другие выступления в туре были перенесены. Новая дата концерта в Тюмени назначена на 15 сентября в СК «Центральный».

Певица ранее рассказала поклонникам о том, что из-за серьезных проблем со здоровьем вынуждена отменить все концерты на ближайшие полгода. Боли, которые беспокоили Zivert уже полтора года, стали усиливаться, и ей пришлось принять трудное решение об отмене выступлений.

Артистка не раскрывает причину болей, однако по рекомендации врачей она решила не рисковать и не нагружать себя тяжелыми выступлениями. В то же время, Zivert будет продолжать участвовать в качестве наставницы в музыкальном шоу «Голос».

Певица впервые после сообщения о прекращении концертной деятельности из-за болезни появилась на шоу «Голос» на Первом канале в марте 2024 года. По словам главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюты, члены команды знают о недуге Зиверт и заботятся о ней.