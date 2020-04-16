Zivert откровенно рассказала о флирте с Кридом и Гуфом

https://static.news.ru/photo/5b80635a-8018-11ea-8580-fa163e074e61_660.jpg Юлия Зиверт Фото: zivert_1/instagram.com

Певица Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, прокомментировала слухи о романе с Егором Кридом.

Ранее пару видели вместе на праздновании юбилея музыкального директора «Муз ТВ». На вопрос, возможен ли в будущем их совместный дуэт, Крид ответил, что они «слишком любят друг друга», чтобы портить карьеры.

Сама Зиверт призналась, что общалась с Кридом на нескольких мероприятиях. Многие подумали, что у них отношения, но это не так. При этом ей оказывал знаки внимания рэпер Гуф.

Может и был намек типа «я не против с тобой погулять», но я не отвечаю на такие штуки, — отметила звезда в эфире YouTube-шоу «Алёна, блин».

Девушка добавила, что позже Гуф сам стал распускать сплетни об их несостоявшихся отношениях.

Как писал NEWS.ru, рэп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, поздравил с днём рождения свою бывшую пассию — солистку группы «А’Студио» Кети Топурию. В рамках поздравления музыкант признался девушке, что очень любил её.