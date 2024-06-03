«Жутко несправедливо»: Собчак высказалась об интервью с Ургантом Собчак назвала жутко несправедливой критику в отношении Урганта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

То, что произошло с актером и ведущим Иваном Ургантом после его первого за несколько лет интервью на YouTube-канале подкаста Kuji является жутко несправедливым, заявила журналистка Ксения Собчак. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она заступилась за артиста, которого многие комментаторы раскритиковали за постоянные шутки.

Он такой пришел, а там не спросили про самое главное. Ваню я очень люблю, считаю самым талантливым ведущим и комиком нашей страны, и то, что с ним произошло, жутко несправедливо. И его понять можно, — отметила Собчак.

По ее словам, Ургант много шутил на интервью, поскольку ведущие «не обращали внимания на слона в комнате». По ее мнению, интервьюеры перестарались в «обходе» сложных тем.

Новые красные флаги и линии появляются каждую неделю. <...> Вариант есть — честно предупреждать, какие темы невозможно не обсудить. Да, это будет компромиссная работа, но хотя бы не бесконечные интервьюеры «новой волны» с «расскажите про ваше творчество», — написала журналистка.

Ранее Ургант заявил, что до последнего не верил в успех своего шоу на Первом канале. В подкасте Kuji на YouTube он признался, что считал формат «Вечернего Урганта» неподходящим для телевидения. Однако сейчас на ТВ огромное количество таких передач и это значит, что «все получилось», добавил артист.